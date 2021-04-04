شكرا لقرائتكم خبر عن يوتا يحقق رقماً قياسياً في الثلاثيات خلال فوزه على أورلاندو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أورلاندو - رويترز

أحرز دونوفان ميتشل 22 نقطة وقاد وابلاً من التصويبات الثلاثية بتسجيله ست ثلاثيات خلال فوز يوتا جاز 137-91 على أورلاندو ماجيك المبتلى بالغيابات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كل من جو إنجليس وبويان بوجدانوفيتش 17 نقطة، بينما أضاف جوردان كلاركسون 15 نقطة في مشاركته كبديل، ليحقق جاز انتصاره التاسع على التوالي.

وحقق يوتا رقماً قياسياً في دوري كرة السلة الأمريكي بتسجيله 18 ثلاثية في الشوط الأول، ليتجاوز الرقم السابق (17)، والذي حققه جولدن ستيت وريورز في 2018.

وأنهى جاز المباراة مسجلاً 26 ثلاثية من 55 محاولة، إذ سجل ميتشل ست ثلاثيات من سبع محاولات وإنجليس (5-7) وبوجدانوفيتش (4-6) وكلاركسون (3-6).

وتصدر ويندل كارتر جونيور لاعبي ماجيك وسجل 19 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، بينما أضاف تشوما أوكيكي 16 نقطة.

ولعب ماجيك بدون مايكل كارتر-وليامز بسبب مرض لا يتعلق بكوفيد-19، كما غاب أوتو بورتر جونيور وكريم ماني للإصابة.

وأحرز رودي جوبير 11 نقطة، واستحوذ على ست كرات مرتدة مع جاز، وبهذا عزز جاز موقعه في صدارة الدوري برصيد 37 انتصاراً و11 هزيمة، وفاز في آخر 22 مباراة على ملعبه. ويحتل ماجيك المركز 12 في القسم الشرقي (17-31).