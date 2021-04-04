شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة واحدة لأربع مباريات في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز الميناء على ضيفه الصناعات الكهربائية بهدف واحد دون رد، ضمن الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الميناء، أحمد محسن، في الدقيقة 78.

وبذات النتيجة فاز نفط ميسان على مضيفه الكرخ، وسجل الهدف اللاعب علي قاسم في الدقيقة 88، وقد جرت المباراة على ملعب «الساحر أحمد راضي» في بغداد.

كما فاز أمانة بغداد على ضيفه الكهرباء بهدف سجله اللاعب ستار ياسين في الدقيقة الثالثة.

ونجح الطلبة في تحقيق فوز معنوي على ضيفه الديوانية بهدف واحد دون مقابل سجله محمد جفال من ركلة جزاء في الدقيقة 20، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.