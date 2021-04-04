شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إيقاف إمام عاشور وإلزامه بالتدريب مع الناشئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن الزمالك أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أصدر قراراً بإيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

ووفقاً للموقع الرسمي للزمالك، فإن كارتيرون قرر إيقاف إمام عاشور مع مشاركته في تدريبات فريق الشباب بالنادي لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يعلن الزمالك حجم السلوك الذي بدر من اللاعب الشاب خلال تواجد الفريق بالجزائر.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية.