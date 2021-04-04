مصدر يوضح لمصراوي: هل سيتم معاقبة هاني بعد مشادته مع الشناوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق الأحمر لا ينوي معاقبة محمد هاني ظهير أيمن الفريق بعد المشادة التي وقعت بينه وبين القائد محمد الشناوي خلال مباراة المريخ السوداني.

وحل الأهلي ضيفا على المريخ في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

ووقعت مشادة بين الثنائي بعد نهاية الشوط الأول، حيث كان الفريق الأحمر متأخرا بهدفين دون رد.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال المصدر: "لا توجد نية لتوقيع عقوبة على محمد هاني".

وأضاف: "اللاعب كرر اعتذاره للشناوي عقب المباراة وداخل غرفة خلع الملابس".

جدير بالذكر أن الأهلي ضمن تأهله إلى منافسات ربع نهائي الأبطال كثاني المجموعة الأولى، ويتبقى له مباراة أمام سيمبا التنزاني بالجولة الأخيرة من المجموعات.