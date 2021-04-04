مصدر لمصراوي: معلول يصل القاهرة الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، موعد عودة اللاعب التونسي علي معلول، إلى القاهرة للانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، أكد المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- أن معلول سيعود إلى القاهرة اليوم الأحد لاستكمال برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة الأساسية مع الأهلي.

وكان الدولي التونسي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، عانى منها خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأظهرت الأشعة التي خضع لها معلول فيما بعد تجدد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يصل الي 3 مللي ليقرر اللاعب السفر إلى تونس لاستكمال برنامجه التأهيلي مع سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي خلال فترة التوقف الدولي.

جدير بالذكر أن معلول غاب عن مباريات الأهلي ضد طلائع الجيش والإسماعيلي ببطولة الدوري، ومباريات الفريق الأحمر بدور المجموعات لدوري الأبطال.