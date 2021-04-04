الخليج 365 يكشف سبب إيقاف إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك سبب إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق بعد التصرف الذي بدر منه في مواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم الخليج 365 أن إيقاف إمام عاشور جاء بسبب رفضه القيام بعمل الإحماء خلال مباراة مولودية الجزائر.

وكان إمام عاشور (23 عاما) جلس بديلا في مواجهة المولودية، حيث اعتمد كارتيرون على الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي في خط الوسط مع الدفع بمحمود شيكابالا قائد الفريق في الهجوم.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، فإن كارتيرون قرر إيقاف إمام عاشور مع مشاركته في تدريبات فريق الشباب بالنادي لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يعلن الزمالك حجم السلوك الذي بدر من إمام عاشور خلال تواجد الفريق بالجزائر، مكتفيا بالإعلان عن إيقاف اللاعب الشاب دون الكشف عن الأسباب.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية.

وفاز الفريق على بطل الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته.

يُذكر أن الزمالك سيحصل على راحة اليوم الأحد قبل استئناف التدريبات غدًا الإثنين على ملعب النادي.