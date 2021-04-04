"حماقة تستفز الشناوة ".. كيف تناولت صحف الجزائر فوز الزمالك على المولودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأحد بفوز الزمالك الثمين على مولودية الجزائر في المباراة، التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين ليحيي أماله في التأهل إلي دور الـ8 بعدما رفع رصيده إلي 5 نقاط خلف المولودية الثاني برصيد 8 نقاط.

وقالت صحيفة "البلاد" الجزائرية إن الفريق صاحب الأرض تلقى خسارة وصفتها بـ"القاسية" أمام الزمالك بثنائية نظيفة ليتأجل طموحه في بلوغ دور الربع نهائي إلي الجولة الأخيرة.

وتحت عنوان "ضربة موجعة" أبرزت صحيفة "النهار" فوز الزمالك بالمباراة مع التأكيد على أنها الهزيمة الأولي في تاريخ المولودية على أرضه ببطولات أفريقيا للأندية.

وفتحت صحيفة "الشروق" الجزائرية النار على فريق المولودية بعد الخسارة وأكدت أن الفريق فرط في فرصة ثمينة للتأهل إلى دور ربع النهائي.

وقالت "الشروق " في عنوانها الرئيسي "المولودية تعود إلى حماقاتها وتستفزّ الشناوة" مؤكدة أن الفريق فرط في الفرصة ليغضب جماهيره التي تعرف بـ"الشناوة".

صحيفة "الشعب" من جانبها علقت "المولودية الآن مجبراً على العودة بنتيجة إيجابية من تونس أمام الترجي للحفاظ على حظوظه".

ويحتاج الزمالك إلي الفوز على توينجيت السنغالي في القاهرة وهزيمة المولودية من الترجي في الجولة الأخيرة للتأهل إلي دور ربع النهائي.