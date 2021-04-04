تفوق على هنري وكابوس لآرسنال.. 7 أرقام جديدة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لإسقاط مضيفه آرسنال بثلاثية نظيفة على ملعب إستاد الإمارات أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقفز ليفربول من المركز السابع إلى الخامس رافعا رصيده إلى 49 نقطة، بفارق الأهداف أمام ويستهام قبل مباراته ضد مضيفه وولفرهامبتون غدا الإثنين في ختام منافسات هذه المرحلة.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول ليدون أرقام جديدة من بينها أنه أصبح بمثابة كابوس لآرسنال، نستعرضها في السطور التالية:

- انفرد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم رافعا رصيده إلى 18 هدفا، ليتفوق بفارق هدف وحيد على الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي سجل 17 هدفا.

- كسر صلاح صيامه التهديفي الذي لازمه في آخر خمس مباريات، حيث كان يعود آخر هدف له إلى مباراة ليستر يوم 13 فبراير الماضي، والتي انتهت بخسارة الريدز (3-1).

- أحرز صلاح 93 هدفا وصنع 32 آخرين في 150 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي، مسجلا 91 هدفا بقميص ليفربول وهدفين بقميص تشيلسي.

- تجاوز صلاح رقم الفرنسي تيري هنري المهاجم التاريخي لآرسنال بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد خوض 150 مباراة، حيث سجل 93 هدفا بينما أحرز هنري 92 هدفا في أول 150 مباراة.

- بات صلاح خامس أكثر من يسجل أهدافا في أول 150 مباراة له في بريميرليج بعد كل من آلان شيرار (121 هدفا)، هاري كين (105)، سيرجيو أجويرو (102) ورود فان نيستلروي (95).

- اشترك صلاح في تسعة أهداف خلال تسع مباريات أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث سجل سبعة أهداف وصنع هدفين، وكان أول أهدافه في أول مباراة له ضد الجانرز بقميص تشيلسي.

- سجل صلاح ستة أهداف في ست مباريات لعبها في لندن هذا الموسم، فقط جون ألدريج (7 أهداف في موسم 1988/1989) أحرز أهدافا أكثر في ملاعب الأندية اللندنية في موسم واحد مع ليفربول.