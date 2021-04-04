والد زيزو: مفاوضات الأهلي؟ "أسهل حاجة الافتراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى سيد زيزو والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، وجود أية مفاوضات بين نجله والأهلي خلال الفترة الحالية، مضيفا أن اللاعب تلقى عرضا رسميا من العين الإماراتي.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال سيد زيزو: "مفاوضات الأهلي؟ لا أفهم هدف البعض من إثارة هذا الكلام، أسهل حاجة الافتراء، ماهي الدلائل على ذلك؟ زيزو مازال يتبقى له موسم ونصف مع الزمالك".

وأضاف: "حزين من كم الضغوط التي يتعرض لها اللاعب خصوصا من جماهير النادي لكن (لما تهاجم ابنك مين يدافع عنه)، أوجه رسالة لجماهير الزمالك حافظوا على أبنائكوا، رفقا بهما (ماتخلوش اللاعيبة تطفش منكوا)".

وتابع: "تلقينا عرضا من العين الإماراتي، ورفضنا التفاوض معهم احتراما لنادي الزمالك.. واسألوا طارق حشيش (المستشار المالي للنادي)".

وواصل: "البعض ربط تراجع مستوى زيزو بوصول عروضا احترافية، ميسي ورونالدو مستواهم يتراجع، هل زيزو هو اللاعب الوحيد بين صفوف الزمالك الذي تراجع مستواه!؟، اللاعب وصل لمرحلة (إنه مش عاوز يلعب كورة تاني) بسبب الضغوطات".

وعما أثير حول طلبه تعديل العقد، قال: "لم يتم تعديل عقد زيزو، ولم نطلب ذلك لأننا نتعامل باحترافية، والعقد شريعة المتعاقدين، اتفقنا منذ البداية على مبلغ معين وملتزمين بالحصول عليه، هناك من يلعب بجوار زيزو ويحصل على 10 أضعاف ما يحصل عليه ورغم ذلك لم نتحدث عن تعديل العقد قبل نهاية المدة".