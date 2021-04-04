الامارات | محمد صلاح يتخطى أسطورة فرنسا ويدخل قائمة الكبار

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتخطى أسطورة فرنسا ويدخل قائمة الكبار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة شبكة "ESPN" العالمية، عن أن الهدف الذي سجله محمد صلاح أمس، مع فريقه ليفربول، في الانتصار الذي حققه الـ "ريدز" على مضيفه أرسنال بنتيجة (3-0) في مباراة أقيمت لحساب الجولة 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان كفيلاً في تخطي الدولي المصري، نجم منتخب فرنسا ونادي أرسنال السابق تيري هنري، والدخول في قائمة أكثر خمسة لاعبين تسجيلاً للأهداف في أول 150 مباراة لهم في "البريميرليغ".

وأوضحت الشبكة العالمية، أن صلاح تخطى الفرنسي هنري تهديفياً، بفارق هدف، بعد أن وصل الفرعون المصري إلى هدفه الـ 93 في الدوري الإنجليزي، مقابل 92 لتيري هنري، مما أتاح له احتلال المرتبة الخامسة في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في أول 150 مشاركة له في "البريميرلينغ"، بعد كل من الدولي الانجليزي المعتزل آلان شيرر صاحب 211 هدفاً، ومهاجم نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين صاحب 105 أهداف، ومهاجم مانشستر سيتي والمنتخب الأرجنتيني سيرجيو أوغويرو (102 هدف)، وهداف منتخب هولندا ومانشستر يونايتد السابق، رود فان نيستلروي (95 هدفا).

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