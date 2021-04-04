الامارات | الزمالك يقرر إيقاف نجم الفريق وتدريبه مع فريق الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر إيقاف نجم الفريق وتدريبه مع فريق الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إٕيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق وتحويله للتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ نظرا لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم الاحد ان باتريس كارتيرون المدير الفني قرر إيقاف اللاعب دون تحديد المدة الزمنية للإيقاف.

ولم يكشف الزمالك عن سبب الإيقاف لكن اللاعب لم يشارك في مواجهة مولودية الجزائر.

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 يوليو في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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