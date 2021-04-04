شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف أسباب إيقاف إمام عاشور في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، إيقاف لاعب الوسط إمام عاشور وخوضه التدريبات مع فريق الشباب بالنادي.

وعلمت «المصري اليوم» من مصدر خاص داخل نادي الزمالك أن السبب وراء الإيقاف هو رفض اللاعب إجراء عمليات الإحماء بين شوطي المباراة، اعتراضاً منه على عدم الدفع به في التشكيلة الأساسية.

وكان كارتيرون، المدير الفني الفرنسي لفريق نادي الزمالك قد دفع بالثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي، في التشكيلة الأساسية لمباراة مولودية الجزائر، والتي حسمها أمس ممثل مصر بهدفين نظيفين في ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية.

وأفاد المصدر أن اللاعب تحدث بطريقة غير لائقة مع مديره الفني كارتيرون عقب نهاية المباراة، بعدما قام الفرنسي بانتقاده لعدم إجراء عمليات الإحماء مع باقي زملائه بالفريق، وهو ما دفع المدير الفني لاتخاذ قرار بإيقافه من أجل عودة الضبط والربط داخل صفوف الفريق.

وأنعش الزمالك حظوظه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الخارجي على المولودية في الجزائر.

ويفصل الزمالك عن التأهل لربع النهائي الأفريقي الفوز على تونجيت السنغالي بالقاهرة السبت المقبل في الجولة الختامية مع انتظار هدية من رادس بفوز الترجي على بطل الجزائر.