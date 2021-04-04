شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول عن تألق محمد صلاح أمام أرسنال : «مثل أجداده الفراعنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا هاما بثلاثة أهداف نظيفة في شباك أرسنال خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعاد النجم المصري محمد صلاح للتهديف من جديد داخل مسابقة الدوري الإنجليزي بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه ليفربول في شباك أرسنال خلال اللقاء عند الدقيقة 69، بينما افتتح التهديف للفريق الأحمر جوتا عند الدقيقة 63 من الشوط الثاني، واختتم التسجيل عند الدقيقة 82.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للنجم محمد صلاح أثناء احتفاله بهدفه تحت تعليق: «ينشر السعادة والفخر للجميع، تمامًا مثل أجداده الفراعنة، صباح الصلاح يا ريدز!».

بهذه النتيجة يضيف ليفربول إلى رصيده ثلاث نقاط ليصبح 49 نقطة يحتل بها المركز الخامس مؤقتا انتظارا لباقي نتائج هذ الجولة خاصة فرق توتنهام ووست هام وإيفرتون، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 42 يحتل بها المركز التاسع حاليا.

وستكون مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام نادي أستون فيلا، المقرر لها السبت المقبل في مواجهة مصرية أخرى بين محمد صلاح من جهة وأحمد المحمدي ومحمود ترتزيجيه نجما أستون فيلا من جهة أخرى.