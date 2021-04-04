شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على مولودية الجزائر.. 25 انتصارًا خارجيًا للزمالك في أدغال ‏أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه على حساب مولودية الجزائر، بلقاء الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا بهدفين نظيفين، لينعش الفارس الأبيض حظوظه بقوة في بلوغ ربع النهائي القاري.

انتصار الزمالك على حساب المولودية يحمل الرقم 25 من حيث الانتصارات الخارجية للفارس الأبيض خارج ميدانه عبر تاريخ مشاركاته القارية ببطولات الأندية الأفريقية.

وبدأت ملحمة الانتصارات البيضاء خارج الحدود من السودان على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف بإياب دور الـ 16 لأبطال الكؤوس عام 1978.

ويعتبر الزمالك أول فريق مصري يحقق الفوز خارج ملعبه في نهائي قاري، بالتغلب على شوتنج ستارز في نيجيريا بهدف جاء بالنيران الصديقة، أكد به تتويجه القاري الأول بأفريقيا لأندية الدوري عام 1984.

ويتكفل أيمن يونس وعلاء فوزي من تسجيل ثنائية للزمالك في شباك ديناموز هراري الزيمبابوي بإياب دور الـ 16 لمنافسات أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1986.

ويستعل الزمالك مشواره في نسخة 1993 من دوري الأبطال بالفوز على ماليندي التنزاني بهدف دون رد حمل توقيع الفلسطيني مصطفى نجم.

في نسخة 1997 لدوري الأبطال يفوز الزمالك على موفوليرا الزامبي بهدف دون رد في زامبيا بواسطة أحمد الكأس، وذلك في إياب ثمن النهائي.

الفوز الخارجي الأول في الألفية الثالثة على المستوى القاري تحقق على حساب الهلال السوداني من جديد بهدف لعبدالحليم على، في ذهاب دور الـ 32 لأبطال الكؤوس نسخة 2001، ثم تحقيق انتصار غالي على كوستا دي سول الموزمبيقي بهدفين نظيفين بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2002، كذلك الفوز العريض على حساب نازويا شوجار الكيني بنتيجة 4/1 بمستهل المشوار في دوري الأبطال 2003.

وفي 2005 يفتتح الفارس الأبيض مشواره في كينا بالفوز على توسكر، ثم يقلب الطاولة على الترجي التونسي بملعب المنزة والفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مرحلة المجموعات لتلك النسخة، وسجل للزمالك يومها حازم إمام وجونيور.

وفي تمهيدي دوري الأبطال 2007 يفوز الزمالك على فيتال أو البوروندي بهدف دون رد، كذلك في تمهيدي نسخة 2008 والانتصار على الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف، ثم الانتصار الخارجي الأكبر عبر تاريخ مشاركات أبناء الفن والهندسة في أفريقيا برباعية نظيفة أمطروا بها شباك أولينزي الكيني في ذهاب تمهيدي دوري الأبطال 2011، وحملت توقيع حسن مصطفى ومحمود فتح الله وابراهيم صلاح ومحمد أمين عودية.

وتتواصل حكاية الانتصارات الخارجية للفارس الأبيض في أدغال القارة السمراء بثنائية في شباك المغرب الفاسي بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال 2012، ثم تحقيق 4 إنتصارات ثمينة خلال مشواره بالكونفدرالية نسخة 2015 في رقم فريد وجديد حينها لأندية مصر وذلك على حساب كل من الصفاقسي التونسي بنتيجة 3/1 وأورلاندو بايرتس الجتوب أفريقي بهدفين لهدف، ورايون سبورت الرواندي بثلاثية نظيفة والفتح الرباطي المغربي بنتيجة 3/2.

وفي تمهيدي دوري الأبطال 2016 يهزم الزمالك فريق دوالا بالكاميرون بهدف لمحمد كوفي، كذلك على حساب أنيمبا النيجيري بعر داره في مرحلة المجموعات بالنسخة ذاتها، كما يحقق الفارس الأبيض انتصاراً ثميناً على حساب بتروأتلتيكو الأنجولي في مجموعات الكونفدرالية 2018-2019، وانتصارين بالنسخة الماضي من دوري الأبطال أولهما على حساب ديكاداها الصومالي في مباراة كان بطل الصومال صاحبها وطلب اقامتها في مصر وتحقق خلالها أكبر فوز خارجي في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بأفريقيا بسبعة أهداف نظيفة، ثم الفوز الثمين على الرجاء البيضاوي بالمغرب بهدف بن شرقي في ذهاب نصف النهائي.

ويدون الزمالك انتصاره الخارجي في أفريقيا بالرقم 25 بثنائية مميزة في شباك مولودية الجزائر بملعب 5 يوليو أمس السبت، بمجموعات دوري الأبطال في النسخة الجارية.