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جامعة مدينة السادات تشارك في دورة الشهيد الرفاعي لألعاب القوى

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك اليوم الأحد، منتخب جامعة مدينة السادات لألعاب القوى طلبة وطالبات «ذوى الاحتياجات الخاصة» في بطولة الجامعات المصرية «دورة الشهيد رفاعى» في دورتها الـ48 وذلك خلال الفترة من 4 – 5 أبريل الجارى بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وأكد الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، أن تلك البطولات تعد مناسبة جيدة لاكتشاف مواهب شباب الجامعات والمنافسة بينهم تجعلهم يطورون من انفسهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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