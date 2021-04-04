شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مدينة السادات تشارك في دورة الشهيد الرفاعي لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك اليوم الأحد، منتخب جامعة مدينة السادات لألعاب القوى طلبة وطالبات «ذوى الاحتياجات الخاصة» في بطولة الجامعات المصرية «دورة الشهيد رفاعى» في دورتها الـ48 وذلك خلال الفترة من 4 – 5 أبريل الجارى بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وأكد الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، أن تلك البطولات تعد مناسبة جيدة لاكتشاف مواهب شباب الجامعات والمنافسة بينهم تجعلهم يطورون من انفسهم.