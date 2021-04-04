بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور والتدريب مع الناشئين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إمام عاشور، بقرار من المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال الموقع إن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة كارتيرون، قرر إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي، لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

وكانت بعثة فريق الزمالك قد وصلت منذ قليل إلى القاهرة قادمة من الجزائر.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز هام على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته وتتبقى له مباراة واحدة أمام تونجيث السنغالي يوم 10 أبريل الجاري.