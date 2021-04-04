الدوري الاميركي للمحترفين: يوتا جاز يواصل انتصاراته المتتالية

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لوس انجليس : واصل يوتا جاز انتصاراته المتتالية وعزز صدارته للمنطقة الغربية عندما أكرم وفادة ضيفه أورلاندو ماجيك بالفوز عليه 137 91 مع رقم قياسي في الثلاثيات بلغ 18 قبل نهاية الشوط الأول السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهو الفوز التاسع على التوالي ليوتا جاز والـ38 في 49 مباراة حتى الان هذا الموسم.

وفي المنطقة الشرقية، لحق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ببروكلين نتس الى الصدارة بفوزه على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 122 113 مستفيدا من العودة القوية من الاصابة لنجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 24 نقطة مع 8 متابعات.

وهو الفوز الثاني تواليا لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز والـ34 في 49 مباراة حتى الان هذا الموسم وهو الرصيد ذاته لبروكلين نتس.

واذا كانت النقاط الـ39 التي سجلها كارل أنطزني تاونز لم تنفع تمبروولفز في مباراته أمام سيكسرز، فإن النقاط الـ33 لجرو هوليداي مكنت ميلووكي باكس ثالث المنطقة الشرقية من الفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 129 128.