شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل بعد ثنائية الزمالك فى المولودية: إحساس بقيمة النادى عربيا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناريست مدحت العدل أن أداء لاعبي الزمالك والفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد يعكس شعور اللاعبين بقيمة النادى وجماهيره، معبرا عن فخره بأداء الزمالك فى المباراة الأفريقية أمام المولودية. وكتب مدحت العدل على حسابه بموقع "تويتر"، "هذا هو الزمالك الذى نحبه ونحترمه.. رجولة.. أداء.. إحساس بقيمة النادي والجماهير على مستوي العالم العربي وأفريقيا.. مبروك للاعبين والمسئولين عن الفريق".



مدحت العدل على تويتر

من جهته قرر المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى الجزائر، صرف مكافأة إجادة فورية للاعبي الفريق، بعد الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشاد رئيس البعثة بأداء لاعبي الفريق أمام بطل الجزائر في لقاء أمس السبت، وقدرتهم على تحقيق الفوز، والحفاظ على آمال الفريق في التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وفى ذات السياق، يستعد الزمالك لمواجهة نادي تونجيت السنغالي يوم السبت المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى استاد القاهرة الدولي، وكان الفريقان التقيا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بالسنغال وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من، سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.