شكرا لقرائتكم خبر عن ريناد عادل تودع منافسات الناشئات ببطولة العالم للسلاح من دور الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت ريناد عادل، لاعبة المنتخب المصرى للناشئات للسلاح، منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للناشئين والشباب، والتى تقام خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل 2021 على الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وخسرت ريناد فى دور الـ 32 أمام لاعبة أذربيجان ظريفة حسينوفا بنتيجة 15-8 ،بعد أن تأهلت لهذا الدور بعد تغلبها بدور المجموعات.

كما ودعت جنى البكرى البطولة من منافسات الدور الـ64 بعد خسارتها بصعوبة من لاعبة سويسرا نورا بيرود بنتيجة 15-14.

وأيضا ودعت زينة أشرف المنافسات حيث لم تتأهل لدور الـ64 حيث حققت فوزاً وحيداً من أصل 6 مباريات لعبتهم خلال التصفيات.

وتنطلق بعد قليل منافسات سلاح السيف للناشئين، ويمثل مصر فيها ثلاثة لاعبين هم "زياد نوفل، فارس باسم، وأحمد السداوى".

جدير بالذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى يمثلون 79 دولة بالاضافة الى مصر البلد المستضيفة، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.