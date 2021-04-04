شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى عن موكب المومياوات: إذا حضرت مصر يحضر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الشناوى، قائد النادي الأهلي وحارس عرين منتخب الفراعنة، عن فخره واعتزازه بالعرض الأسطورى الذى قدمته مصر فى رحلة نقل 22 مومياء من ملوك مصر القدامى، من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة، وكتب الشناوى عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "إذا حضرت مصر يحضر التاريخ.. تحيا مصر".



محمد الشناوي

ويعيش الشعب المصرى حالة من الفخر بعد الحفل المبهر لنقل وخروج 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، واكتست وسائل التواصل الاجتماعي بأعلام مصر وصور من الحفل العالمي والأضواء والأزياء التى ظهر عليها مقدمو الحفل ومشاهد ميدان التحرير والمباني المجاورة ليعيد إلى الأذهان عراقة التاريخ المصري.

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب والسوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

وضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".