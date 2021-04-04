شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تنتهى من سماع أقوال آخر لاعب بمنتخب الشباب فى أزمة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الانضباط باتحاد الكرة من سماع أقوال آخر لاعب بمنتخب الشباب، وهو عبد الرحمن عشرى لاعب فريق إنبى، فى أزمة انسحاب منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.

واستمعت لجنة الانضباط على مدار الفترة الماضية لجميع أعضاء بعثة الفراعنة، إلا أن الثنائى جمال محمد على رئيس البعثة وربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب رفضا الحضور واكتفيا بتقديم تقريرهما عن الواقعة.

وينتظر مسؤولو منتخب الشباب ظهور نتيجة تحقيقات لجنة الانضباط فى الأزمة، وإعلان القرارات الخاصة بها خاصة أن اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أوقفت مستحقات جميع أفراد البعثة لحين ظهور نتيجة التحقيقات.

وانسحب منتخب الشباب مواليد 2001 من تصفيات أمم أفريقيا للشباب فى تونس بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين ، حيث تضغط اللجنة الثلاثية لصدور قرارات رادعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب.