شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يكشف عن استغلال 3 عوامل لإحراج الأهلي فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن اليمانى، محلل أداء المريخ السودانى، عن الخطة التى اعتمد عليها الفريق السودانى فى إحراج النادى الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا خارج أرضه، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما، وقال اليمانى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، كان هناك لاعبون موقوفون لم يلعبوا المباريات الأولى فى دور المجموعات وعودتهم ساعدتنا على الظهور بشكل أفضل، وخضنا مع المدرب كلارك فترة إعداد خلال التوقف الدولى وحضرنا للأهلى بشكل جيد وشاهدنا مباراته مع فيتا كلوب الأخيرة وحفظنا طريقته جيد جداً.

وأضاف اليمانى، كنا نعلم أن موسيمانى لن يعدل طريقته لأنه ليس أمامه وقت بعد عودة اللاعبين الدوليين من منتخب مصر، مشيرا إلى أن بدر بانون أفضل من ياسر إبراهيم فى التمرير وطلبنا من مهاجمنا أن يلعب على بانون ليمنعه من التمرير واستغللنا أن بدر ضعيف بدنياً.

واختتم اليمانى قائلا، "نفس تشكيل الأهلي فاز على فيتا كلوب بثلاثية ولكننا لم نمنح الأهلى الفرصة للعب وأغلقنا على قفشة وسجلنا هدفين، ولكن ضياع ركلة الجزاء سبب التحول، لو تم إحرازها كانت ستعيد للأهلى ذكريات صن داونز، وفى النهاية الأهلى فريق كبير وبطل القارة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى الواحدة ظهر اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى الجمعة المقبل بالقاهرة، فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وصلت مطار القاهرة مساء أمس السبت، بعد أداء مباراة المريخ السودانى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وتوجهت بعثة الأهلى من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، مباشرة لتستغرق رحلتها إلى القاهرة ساعتين ونصف عبر الطائرة الخاصة التى أقلت الفريق إلى السودان.