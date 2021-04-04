شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يلقن فهود روندا درساً قاسياً ويهزمه بخماسية أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 أبريل 1986 ، حقق الزمالك فوزاً كبيراً على نظيره الفهود بطل رواندا في مبارة الذهاب بدور الـ32 ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة، وأدارها الحكم التونسي ناصر كريم وسجل الأهداف كل من طارق يحيى وجمال عبد الحميد هدفين وأشرف قاسم هدفا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : "عادل المأمور ومحمد صلاح وأشرف قاسم وهشام يكن وأحمد رمزي وحمادة عبداللطيف "مجدي شلبي" وإسماعيل يوسف ومحمد حلمي "نصر إبراهيم" وفاروق جعفر وجمال عبدالحميد وطارق يحيى".

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.