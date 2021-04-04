شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات علاج محمود وحيد ومحمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود لاعب الفريق يسير بشكل منتظم في طريق العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن اللاعب يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل منتظم ويتحسن باستمرار، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات في غضون ٣ أسابيع.

وكان محمد محمود قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية.

على صعيد متصل، يواصل محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تنفيذ فقرات البرنامج العلاجي الذي يخضع له منذ إصابته في وقت سابق.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن وحيد سوف يكون جاهزا للبدء في المشاركة بتدريبات الفريق في غضون 3 أسابيع يتخللها فحص مستمر وقياسات دورية للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة.

وكان وحيد قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ويخضع لتدريبات علاج طبيعي مكثف لتجهيزه للمباريات.