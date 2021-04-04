شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطارد ذكرى سيئة أمام فرق المغرب قبل مواجهة الرجاء بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادى بيراميدز في السادسة مساء اليوم الأحد، مواجهة صعبة أمام الرجاء المغربى، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للكونفدرالية الأفريقية في نسختها الجارية 2020-2021.

يدخل بيراميدز اللقاء في المركز الأول برصيد 6 نقاط متفوقا على الرجاء بالأهداف، بعدما نجح في الفوز في أول جولتين بالمجموعة على حساب زاناكو في القاهرة ونامونجو في دار السلام.

ذكرى سيئة :

ويمتلك بيراميدز ذكرى سيئة أمام أندية المغرب قبل مواجهة الرجاء البيضاوي، بعدما خسر أمام نهضة بركان في نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية بالرباط وخسر البطولة.

ويشارك بيراميدز للمرة الثانية في تاريخه ببطولات الأندية الكونفدرالية، حيث حقق انجازاً في أول ظهور قاري له من خلال تحقيق وصافة الكونفدرالية بنسختها الماضية.

ومن المقرر أن يظهر بيراميدز فى المباراة باللون الأسود الكامل، وسيظهر حارس المرمى باللون الرمادى الكامل، ويرتدى فريق الرجاء صاحب الأرض الأبيض الكامل، وحارس المرمى باللون الأزرق الكامل.

وتقرر أن يتحرك بيراميدز بملعب محمد الخامس قبل انطلاق المباراة بساعتين مع تواجد الأمن لتأمين تحرك الفريق إلى الملعب، والتأكيد على التغييرات الخمسة فى اللقاء خلال 3 فترات فقط بسبب إجراءات فيروس كورونا.