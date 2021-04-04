شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز والرجاء المغربى اليوم الأحد 4/4/2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الأحد، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع بيراميدز مع نظيره الرجاء المغربى مركب محمد الخامس في كازابلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة ستكون صعبة على الفريق المصرى بسبب رغبة بطل المغرب في تحقيق الفوز على ملعبه لتعزيز حظوظه في التأهل للدور التالى للبطولة ، ونستعرض أهم المعلومات عن مباراة الليلة..

موقف بيراميدز والرجاء المغربى فى مجموعة الكونفدرالية

يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

طاقم تحكيم غينى لمواجهة بيراميدز والرجاء المغربى

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف طاقم تحكيم غيني لمباراة بيراميدز والرجاء المغربى بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.

ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.

بيراميدز يملك رقم قياسى قبل مواجهة الرجاء المغربى

يتسلح بيراميدز أمام الرجاء بأرقامه القياسية فمنذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسارته اللقب في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، خاض حتى الأن 22 مباراة في البطولة الأفريقية لم يخسر سوى ثلاث مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، ثم فاز على نامونجو التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه ، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

المباراة الاخيرة لجمال سلامى مع الرجاء أمام بيراميدز

في المقابل يسعى جمال سلامى المدير الفني للرجاء المغربى لتحقيق الفوز على ملعبه قبل رحيله المتوقع عن بطل المغرب خلال الفترة المقبلة بسبب الهزيمة في الديربى أمام الوداد بالدوري، وقاد السلامي، الرجاء في 55 مباراة، بواقع 31 فوزًا و9 هزائم والتعادل 15 مرة.

وحصد السلامي لقب الدوري المغربي مع الرجاء، قبل أن يودع دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على يد الزمالك من نصف النهائي.

الغيابات تضرب الرجاء المغربى قبل مواجهة بيراميدز

ويعاني الرجاء من غيابات بارزة أمام بيراميدز، وفي مقدمتها زكرياء الوردي الذي أصيب في معسكر المنتخب المحلي المغربي مؤخرا وسند الورفلي للإيقاف، مع احتمالية غياب عبد الإله الحافيظي ومحمود بنحليب، للإصابة أيضا.

وتنفس الجهاز الفني للرجاء الصعداء، بعدما تأكدت مشاركة الثنائي الكونغولي فابريس نجوما وبين مالانجو في هذه المواجهة، إذ كانت هناك تخوفات بشأن غيابهما، بسبب تواجدهما مؤخرا في معسكر الكونغو للمشاركة بتصفيات أمم إفريقيا.

ويمثل مالانجو على وجه التحديد قوة ضاربة في خط هجوم الرجاء، مع سفيان رحيمي هداف الفريق للموسم الحالي محليا وقاريا، حيث تمثل عودته مفاجأة سارة للمدرب جمال السلامي، الذي سيرحل عن الفريق بعد هذه المواجهة.