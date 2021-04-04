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الامارات | رياضيون ينعون وفاة والدة أساطير الوصل

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى رياضيون وفاة والدة أساطير فريق كرة القدم بنادي الوصل، عبدالرحيم الشيباني وجمال الشيباني وحسن الشيباني وحسين الشيباني وعبدالرحمن الشيباني ووليد الشيباني.

وتلقى نجوم الكرة الستة من الرياضيين في مختلف الفئات الإدارية والفينة والإعلامية العديد من الرسائل التعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما توجه المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي بالعزاء إلى عائلة الشيباني، أثناء تعليقه على مباراة الوصل والجزيرة في الجولة الـ 23 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن عائلة الشيباني من أساطير فريق الكرة بـ "الإمبراطور" على مدار تاريخه.

وكان الوصل قد نشر على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة يعزي خلالها عائلة الشيباني، متمنياً أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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