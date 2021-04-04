شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالجليل: مولودية الجزائر «اتخض» من أداء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي ومنخب مصر السابق، أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: «فريق مولودية الجزائر تفاجئ بالحالة الفنية المتميزة الذي ظهر عليها لاعبي الزمالك، كما أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أدار المباراة بشكل جيد جداً، وتغييراته في الشوط الثاني أضافت الكثير في أسلوب لعب الفريق».

واختتم عبدالجليل: «عبدالله جمعة لاعب مميز، ولا غنى عنه، كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء الظهير الأيسر أو الجناح الأيسر، وكذلك الجناح الأيمن».