شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: أين كانت روح لاعبى الزمالك أمام الترجي.. ومفيش مهاجم «محطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، تعجبه من الروح التي ظهر عليها لاعبو الزمالك خلال مباراة مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثنائية نظيفة.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «أين كانت تلك الروح في مباراة الترجي السابقة التي خسرها الزمالك في القاهرة؟ سعيد بعودة الروح إلى لاعبي الزمالك، رغم تأخرها، بعد تأزم موقف الفريق والإخفاق في مباراتي الترجي ذهاباً وإياباً».

كما انتقد إبراهيم سعيد، أداء مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك، والمستوى الذي ظهر به اللاعب خلال مباراة مولودية الجزائر.

وأوضح: «المهمة الرئيسية لأي مهاجم هي تسجيل الأهداف ولا غير ذلك، ومروان حمدي ليس له دور حقيقي منذ انضمامه إلى الزمالك حتى هذه اللحظة، وغير قادر على تعويض رحيل مصطفى محمد»، مضيفًا: «مفيش حاجة في كرة القدم اسمها مهاجم محطة».

وأكمل: «دور المهاجم الأساسي والذي من أجله تم التعاقد معه هو تسجيل الأهداف، وهو ما يميزه عن بقية اللاعبين».

وفي نفس السياق، تعجب إبراهيم سعيد من إصرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على الدفع بمروان محسن في التشكيل الأساسي للفريق في المباريات رغم تواضع مستواه وعدم تسجيله للأهداف.

وقال سعيد: «لا أفهم سر تمسك الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني بالدفع بمروان محسن أساسياً خلال المباريات سواء محلياً أو قارياً، رغم تألق محمد شريف في الفترة الأخيرة سواء مع الفريق أو مع المنتخب الوطني خلال مباراة جزر القمر الماضية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية».

واختتم: «والتر بواليا حصل على العديد من الفرص في مختلف المباريات والبطولات، ولم يثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر حتى الآن».