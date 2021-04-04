شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: لا مجال لتهاون الترجي أمام المولودية.. وجماهير الأهلي تعشق بانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فريق الترجي التونسي سيلعب أمام مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، من أجل تحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة الرابعة.

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية: «لا مجال أمام الترجي للتهاون أمام المولودية لإقصاء الزمالك، فالفريق سيلعب من أجل الفوز ولا غيره، لضمان صدارة المجموعة الرابعة، والابتعاد عن مواجهة أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة الأخرى».

وعن مواجهة الأهلي أمام المريخ، أكد شادي محمد أن ركلة الجزاء التي احتسبت للمريخ السوداني أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما، وأهدرها رمضان عجب، كانت نقطة تحول واضحة في سير المباراة.

وأوضح: «ركلة الجزاء التي مُنحت لفريق المريخ كادت أن تنهي المباراة، خاصةً وأن الفريق السوداني كان متقدماً بهدفين نظيفين، فلو سُجِلت لقضت على آمال النادي الأهلي في العودة».

وأكمل: «بدر بانون مدافع مميز، وأثبت جدارته مع الأهلي، رغم انضمامه من فترة قصيرة، وأصبح اللاعب معشوقاً من قِبَل الجماهير الحمراء».

وأشار قائد الاهلي السابق، إلى أن لاعبي الأهلي استسهلوا المباراة نظراً لتراجع نتائج المريخ وتأزم موقفه في المجموعة الاولى وتواجده بالمركز الرابع والأخير، وهو ما أشعر اللاعبين بأن المباراة ستحسم مبكراً.

واختتم: «الأهلي قدم مباراة كبيرة في شوط المباراة الثاني، ونجح في فرض سيطرته، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة على مرمى المريخ، وكاد الفريق أن يخطف الثلاث نقاط، لكن الأهم أن الهدف المطلوب تحقق وهو التأهل إلى دور الثمانية».