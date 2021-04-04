شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر دستة أهداف (+90) للأهلي في بطولات أفريقيا .. ياسر إبراهيم ‏يُدون اسمه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هدف تعادل ثمين أحرزه ياسر إبراهيم مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي مع الدقيقة 90+4، في شباك المريخ السوداني، حفظ به ماء وجه حامل اللقب بعد أداء غير مُرضي لجماهيره في أم درمان، بمنافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تأهل رسمياً إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حاجزاً البطاقة الثانية في المجموعة خلف سيمبا الذي ضمن الصدارة.

وعلى ذكر أهداف الوقت القاتل للأهلي على المستوى الأفريقي (+90) فهي متعددة ومتنوعة، نستعرض أبرز 12 هدفاً فيهم خلال السطور التالية.

الهدف الأشهر جاء بيسارية محمد أبوتريكة في شباك الصفاقسي التونسي بإياب نهائي دوري الأبطال 2006 محققاً أغلى ألقاب أبناء التتش.

عماد متعب كان فارساً للدقائق العصيبة برأسية قاتلة مع صافرة نهاية إياب نهائي الكونفدرالية 2014 في شباك سيوي سبورت الايفواري، منحت الأحمر أول ألقابه بهذه المسابقة.

أحمد رؤوف، كان صاحب هدف مفتاح التتويج بالكونفدرالية في 2014 بعد تسجيل هدف مرور الأهلي لمرحلة المجموعات في الوقت الذي انتظر الجميع صافرة نهاية واجهة الفريق بالمغرب أمام الدفاع الحسني الجديدي.

محمد ناجي جدو منح الأهلي 3 نقاط ثمينة في مواجهة مازيمبي الكونغوزلي بملعب الكلية الحربية بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2012 بتسجيل هدف الانتصار +90.

النجم محمد أبوتريكة عاود أهدافه القاتلة، هذه المرة في شباك ديناموز هراري الزيمبابوي بملعب القاهرة الدولي في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال 2008 مانحاً فريقه الفوز العصيب.

وكان أسامة حسني على موعد مع تعزيز تفوق الأهلي في مرمى الهلال السوادني بافتتاح مشوار الفريق بمرحلة المجموعات من دوري الأبطال 2007.

الزئبقي محمد بركات كان هدفه مسك ختام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005 بشباك النجم الساحلي بعد التوغل والتسديد في الشباك التونسية مع صافرة النهاية مكملاً ثلاثية تاريخية للأهلي في ليلة تتويجه.

وامتلك عماد متعب هدفاً شهيراً اّخراً +90 في شباك وفاق سطيف بالجزائر في لقاء كأس السوبر الأفريقي 2015 والذي خسره الأهلي بركلات الترجيح.

وتنقذ رأس وائل جمعة فريق النادي الأهلي من فقدان نقطتين وتمنح أبناء القلعة الحمراء فوزاً شاقاً على حساب الاسماعيلي في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2010.

شهاب الدين أحمد كان على موعد مع قذيفة مدوية سكنت شباك الاتحاد الليبي +90 بملعب القاهرة وأعلنت مرور الأهلي لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2010.

وتصعد رأس عبدالله السعيد بالأهلي لمجموعات نسخة 2016 من دوري أبطال أفريقيا بعد التسجيل في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريق ببرج العرب أمام يانج أفريكانز التزاني.

وينجح ياسر إبراهيم في لقاء الأمس من تدوين إسمه ضمن مسجلي الأهلي +90 على المستوى الأفريقي برأسية أنقذت حامل لقب دوري الأبطال من الخسارة أمام المريخ في أم درمان بالسودان.