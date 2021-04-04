بعد الفوز على المولودية.. ما هي فرص الزمالك للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق فوزأً هاماً مساء أمس السبت على فريق مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، ضمن مناسفات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لينعش بذلك آماله في التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وسجل ثنائية الزمالك، يوسف أوباما، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدقيقتين 7، و33، ليحقق فريق القلعة البيضاء، الفوز الأول له على فريق جزائري في عقر داره.

وبعد الفوز، يعود الزمالك مجدداً للسباق على تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث قلب حسابات المجموعة الرابعة، بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الثالث.

وتجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط، في مركز الوصيف، خلف الترجي التونسي المتصدر، الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط، بعد خسارته أمس السبت، بنتيجة 1-2، أمام مضيفه تونجيث السنغالي، الذي يتذيل المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، وفقد فرصته في المنافسة على التأهل.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث في الجولة الأخيرة المقرر إقامتها بالقاهرة، وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الترجي وضيفه المولودية التي ستقام في نفس التوقيت.

ويكفي النادي الجزائري الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة ليرافق الترجي إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وإذا حقق المولودية الفوز على الترجي، فسيتأهل كأول المجموعة الرابعة، وإذا تعادل فسيتأهل كثان خلف الترجي، أما في حال خسارته وفوز الزمالك فسيودع المسابقة القارية، ويرافق الفريق الأبيض نادي الترجي للدور المقبل.