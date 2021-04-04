شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "ذراع" حمدي فتحي الخميس لتحديد برنامجه العلاجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سوف يخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع.

وأوضح، أن اللاعب يتحسن بشكل مستمر وأن الفحص الطبي سوف يحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سوف يخضع له ، ومن المقرر أن يشارك في جانب من التدريبات بشكل معين لتجنب الالتحامات لحين المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو النادي الأهلي، الاستغناء عن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا في حالة تلقي عرضا مغريا للحصول على خدمات اللاعب ولا يقل عن المبلغ المالي الذي تم دفعه للجونة في يناير الماضي مقابل الحصول على خدمات بواليا، لاسيما أن إدارة الكرة بالأهلي ترفض التفريط فيه بدون الاستفادة منه ماليا.

وكشف مصدر بالأهلي، عن أنه حال عدم التحصل على عرض مالي مغري لشراء خدمات بواليا فإن اللاعب سيستمر في صفوف الفريق الأحمر ولا نية للتفريط في خدماته، مؤكدا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض التفريط في اللاعب على طريقة السنغالي اليو بادجي، والذي رحل على سبيل الإعارة إلى أنقرة جوج التركي بدون مقابل مالي، على أن يتم بيعه بنهاية الموسم الجاري نظير 1.5 مليون دولار وفقا لرغبة النادي التركي.

وشدد المصدر، على أن إدارة الكرة بالأهلي مقتنعة بقدرات والتر بواليا، ولكن ترى أنه يواجه حالة من عدم التوفيق مع الفريق الأحمر وإذا ما صادفه التوفيق سيكون إضافة لهجوم الأهلي، مشيرا إلى أن رحيل اللاعب مرهون بقدوم عروض مغرية من أحد الأندية الخارجية لشراء عقده من الأهلي.