شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موسم استثنائى.. المصرية للاتصالات يصعد للدرجة الثانية بعد فوز مستحق على "أكتوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادي المصرية للاتصالات إنجاز جديد، بالأمس، بعد فوزه المستحق على نادي 6 أكتوبر بثلاثية نظيفة، ليضمن بذلك الصعود للدرجة الثانية بعد اتساع الفرق بينه وبين "القومي" إلى 20 نقطة.

واستطاع "المصرية للاتصالات" أن يعود من جديد إلى المنافسة في الدرجة الثانية بعد أداء موسم استثنائي، حيث خاض الفريق 42 مباراة دون هزيمة على مدار الموسمين الماضي والحالي.

وكان "المصرية للاتصالات" قد هبط من الدرجة الثانية في موسم 2016/2017، كما سبق له لعب موسمين في القسم الأول بين عامي 2007 و2009 قبل عودته للدرجة الثانية.

وأعرب هاني العقبي، المدير الفني للمصرية للاتصالات، عن سعادته بهذا الإنجاز، موجها الشكر للاعبين على أدائهم المميز خلال الموسم الماضي والذي جعلهم يستحقون الفوز والصعود عن جدارة.