شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سيمبا الجمعة المقبل.. وراحة للاعبين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الواحدة ظهر اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت مطار القاهرة مساء أمس السبت، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتوجهت بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، مباشرة لتستغرق رحلتها إلى القاهرة ساعتين ونصف عبر الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق إلى السودان.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق ليحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.

فيما منح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اللاعبين راحة من التدريبات غدا الاثنين.

على صعيد متصل، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن أن فريقه لم يظهر بمستوى جيد أمام المريخ السوداني، مؤكدا أن الأهلي دخلم المباراة بشكل سيئ ولعب الشوط الأول بمستوى ضعيف وتأخر بهدفين وكان من الممكن أن تصل النتيجة إلى ثلاثة، ولكن اللاعبين دخلوا الشوط الثاني بشكل أفضل نسبيا واستطعواا تصحيح المسار وإدراك التعادل.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "الهدف الأساسي من دور المجموعات هو التأهل ونجحنا في تحقيق ذلك، وسننتظر قرعة البطولة لمعرفة خصمنا في دور الـ8 لأن الأمور حسمت بشكل نهائي في المجموعة".

وأردف أن الأهلي أمامه مباراة مهمة أمام سيمبا ويتطلع إلى تقديم مستوى مميز فيها، ثم يبدأ الاستعداد لمباراتي كأس مصر ضد النصر والزمالك في الدوري، موضحا أن كرة القدم تعطي دروسا مجانية كل يوم وهي نفس الدروس لا تتغير أبدا، تحترم منافسك وتستعد جيدا للمباراة سوف تحقق الفوز".

وأضاف: "يحسب لنا القدرة على العودة بعد التأخر بهدفين وتحقيق التعادل، وفي البطولات الكبيرة نتيجة المباراة تتوقف على حالة الفريق، ونحن لم نكن في حالتنا أمام المريخ وكان من الوارد أن نخسر".

وتابع، أن العام الماضي تأهلنا من نفس الملعب أمام الهلال وحصدنا اللقب، وأتمنى أن يكون ذلك فأل حسن لنا، وكذلك آخر 3 بطولات إفريقية فاز بها الأهلي تأهل من دور المجموعات بـ11 نقطة، وأتمنى أن يكون ذلك فأل حسن لنا".