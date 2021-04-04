شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يلاقى القناة ودياً اليوم استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال فى الخامسة عصر اليوم الأحد مباراة ودية مع القناة على استاد الإسماعيلية لتجهيز اللاعبين البدلاء لمواجهة المصرى البورسعيدى لاسيما بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف أمس السبت ، وأغلق الجهاز الفنى للإسماعيلى، صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت مساء السبت باستاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الاربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للمسابقة، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة سيراميكا تدريبات استشفائية فيما يشارك البدلاء والمستبعدين فى مواجهة القناة الودية.

وأعرب إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، عن حزنه عقب الهزيمة أمام سيراميكا، مشيرا إلى أنه تولى تدريب الفريق في وقت أزمة من أجل كيان النادي وجماهيره، وقال جلال في تصريحات تلفزيونية: "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا طوال المباراة، ولكن للأسف لديهم عدم ثقة في أنفسهم، مع سوء التوفيق وكان ذلك سببا في ضياع الثلاث نقاط".

وأضاف: "الإسماعيلي كان متقدما في فترة كبيرة من المباراة، إلا أن لاعبي سيراميكا كان لديهم إصرار ونجحوا في الحصول على ركلة جزاء، بالإضافة إلى إحرازهم هدف ثاني في وقت صعب".



وأتم المدير الفني للإسماعيلي: "تولينا تدريب الفريق في وقت أزمة من أجل كيان النادي وجماهيره، لذلك نطالبهم بالصبر في هذه الفترة".

وواصل الإسماعيلي مسلسل نزيف النقاط وتلقى الهزيمة الثامنة في الدوري، وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ17 "قبل الأخير".