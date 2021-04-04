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كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور وخوضه التدريبات مع فريق الشباب بالنادى

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، وكانت  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا.

 

وفاز الزمالك على  بطل الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب  5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته.

 

وسيحصل الفريق على راحة اليوم قبل استئناف التدريبات غدا على ملعب النادي.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى استاد القاهرة الدولي، وكان الفريقين التقيا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بالسنغال وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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