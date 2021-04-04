شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور وخوضه التدريبات مع فريق الشباب بالنادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الزمالك على بطل الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته.
وسيحصل الفريق على راحة اليوم قبل استئناف التدريبات غدا على ملعب النادي.
ويستعد الزمالك لمواجهة نادي تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى استاد القاهرة الدولي، وكان الفريقين التقيا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بالسنغال وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.
وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.