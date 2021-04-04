شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة نادى الزمالك تصل القاهرة عقب الفوز على مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الكروي بنادي الزمالك، قادمة من الجزائر علي متن طائرة خاصة، بعد الفوز علي مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما، أمس السبت، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقامت سلطات مطار القاهرة، بإنهاء إجراءات وصول بعثة نادي الزمالك عبر صالة الوصول رقم 1 بالمطار والمعروف بالمطار القديم، بعد أن وصلت علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة المصرية العالمية الرحلة رقم 8055، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي تونجيت السنغالي يوم السبت المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى استاد القاهرة الدولي، وكان الفريقان التقيا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بالسنغال وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من، سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.