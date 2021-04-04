شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أحمد فتحى جوكر فى تخطى الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أحمد فتحى نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق من أبرز نجوم كرة القدم الذين طالتهم العديد من الأزمات فى الفترة الأخيرة بداية من قرار الرحيل عن الأهلى ومن ثم عدم اللعب فى صفوف الفريق السماوى دون إبداء أسباب واضحة.

أحمد فتحى، نجم قادر على تخطى الأزمات بحكمة، خاصة أنه ليس لاعب متهور أو مندفع فى كل المشاكل التى تواجهه على الساحة الرياضية.

وواصل أحمد فتحى لاعب بيراميدز مسلسل تغريداته الغامضة عبر حسابه على انستجرام بالتزامن مع أزمته في الفريق السماوى وشكواه من عدم المشاركة في المباريات، حسبما صرح هانى سعيد المدير الرياضى للفريق السماوى ، الجوكر نشر صورته وعلق قائلا :"إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك وإن لم تزينك أفعالك فلن تزينك ملابسك..هكذا هي الحياة..دين..ومبادئ إن فقدتها فلا تنتظر الاحترام".

وتحدث أحمد فتحي، عن مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أن المباراة صعبة للغاية لأن الرجاء من الفرق صاحبة الباع الكبير في أفريقيا والمغرب، متمنيا أن يقدم نتيجة إيجابية في المواجهة التي تجمعهما.

وقال في تصريحات نقلها برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "أقدم التهنئة لمنتخب مصر على التأهل لأمم أفريقيا، والمرحلة المقبلة ستكون صعبة وتحتاج تركيز الجميع لأن منتخب مصر مقدم على تصفيات كأس العالم، ومن بعدها المشاركة في أمم أفريقيا، ويحتاج جهود كل اللاعبين والتركيز الشديد".

وعن ابتعاده عن المشاركة مع بيراميد أكد أنه بعد العودة من الإصابة لعب 3 مباريات كانت ضد المصري ونكانا الزامبي، ومباراة نامونجو التنزاني، فيما غاب عن مباراة واحدة فقط كانت ضد العبور في كأس مصر".

وعن افتعال أزمة مع رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز علق: "أي شخص قد يزعل من الجلوس احتياطيا وتكلمت مع المدرب ولم تحدث خناقات أو جدال وكل شخص يشرح وجهة نظره للآخر، والكلام الكثير الذي يثار على هذه الأزمة لا أساسا له من الصحة".

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد فتحى فى الصور التالية :