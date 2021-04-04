شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر سيسيه بالعودة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو نادي الزمالك، الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، بعودته للقلعة البيضاء في بداية الموسم الجديد، والتمسك بوجوده في قائمة الموسم المقبل، بعد قضائه المواسم الأخيرة معارا لصفوف زعيم الثغر.

وقام مسئولو الزمالك بالحصول على عقد رزاق سيسية للتأكد من سريان العقد للموسم المقبل، وليس بنهاية الموسم بعد الشائعة الأخيرة بانتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم، وتأكد مسئولو القلعة البيضاء من استمرار العقد كما تواصل بعض المسئولين داخل النادي مع اللاعب لأخطاره بالاستقرار على عودته وتفعيل عقد جديد يربط بين النادي واللاعب لمواسم مقبلة.

وعلق أحمد إبراهيم، إدارى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ما تردد حول عدم توثيق النادى عقد الإيفوارى سيسيه المعار لصفوف الاتحاد السكندري، وإن عقد اللاعب فى حوزة أحد إدارى الزمالك.

وأكد أحمد إبراهيم في تصريحات للموقع الرسمي، إنه لا صحة لما تردد حول هذا الشأن، حيث إن عقد سيسيه موثق باتحاد الكرة ويمتد لنهاية الموسم القادم.

وأضاف، ليس من المنطقي أن يملك أي شخص داخل الزمالك عقد لأي لاعب، حيث تبقى عقود اللاعبين داخل خزينة خاصة للفريق الأول.

ووضع مسئولو نادي الزمالك، ملف عودة الإيفواري رزاق سيسيه عقب نهاية الموسم الحالي، على مائدة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لتحديد إمكانية عودته من عدمه بعدما وافق الزمالك مطلع الموسم الحالي على تجديد إعارة سيسيه لصفوف الاتحاد السكندري، لموسم جديد.

ومنح مسئولو نادي الزمالك، كارتيرون حرية اتخاذ القرار بخصوص سيسيه، ليرحب المدرب بعودته بعد التألق مع الاتحاد في فترة الإعارة.