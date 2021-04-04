شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر سيسيه بالعودة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو نادي الزمالك، الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، بعودته للقلعة البيضاء في بداية الموسم الجديد، والتمسك بوجوده في قائمة الموسم المقبل، بعد قضائه المواسم الأخيرة معارا لصفوف زعيم الثغر.
وقام مسئولو الزمالك بالحصول على عقد رزاق سيسية للتأكد من سريان العقد للموسم المقبل، وليس بنهاية الموسم بعد الشائعة الأخيرة بانتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم، وتأكد مسئولو القلعة البيضاء من استمرار العقد كما تواصل بعض المسئولين داخل النادي مع اللاعب لأخطاره بالاستقرار على عودته وتفعيل عقد جديد يربط بين النادي واللاعب لمواسم مقبلة.
وعلق أحمد إبراهيم، إدارى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ما تردد حول عدم توثيق النادى عقد الإيفوارى سيسيه المعار لصفوف الاتحاد السكندري، وإن عقد اللاعب فى حوزة أحد إدارى الزمالك.
وأكد أحمد إبراهيم في تصريحات للموقع الرسمي، إنه لا صحة لما تردد حول هذا الشأن، حيث إن عقد سيسيه موثق باتحاد الكرة ويمتد لنهاية الموسم القادم.
وأضاف، ليس من المنطقي أن يملك أي شخص داخل الزمالك عقد لأي لاعب، حيث تبقى عقود اللاعبين داخل خزينة خاصة للفريق الأول.