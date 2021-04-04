رسميا.. كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الزمالك أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أصدر قرارًا بإيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، فإن كارتيرون قرر إيقاف إمام عاشور مع مشاركته في تدريبات فريق الشباب بالنادي لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يعلن الزمالك حجم السلوك الذي بدر من اللاعب الشاب خلال تواجد الفريق بالجزائر.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية.

وفاز الفريق على بطل الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته.

يُذكر أن الزمالك سيحصل على راحة اليوم الأحد قبل استئناف التدريبات غدًا الإثنين على ملعب النادي.