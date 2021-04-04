طبيب الأهلي يكشف تطورات علاج محمد محمود.. وموقف فتحي ووحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، أن محمد محمود، لاعب وسط الفريق، يسير بشكل منتظم في طريق العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن محمود يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل منتظم ويتحسن باستمرار، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات في غضون ثلاثة أسابيع.

وكان محمد محمود غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية.

‏من جانبه، أوضح طبيب الأهلي أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، سيخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل، للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع.

وأشار إلى أن فتحي يتحسن بشكل مستمر، وأن الفحص الطبي سيحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سيخضع له اللاعب.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في جانب من التدريبات -بشكل معين- لتجنب الالتحامات، لحين المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان حمدي فتحي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.‏

‏وفي سياق آخر، أكد طبيب الأهلي أن محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق، يواصل تنفيذ فقرات البرنامج العلاجي الذي يخضع له منذ إصابته في وقت سابق.

وأضاف أن وحيد سيكون جاهزا للبدء في المشاركة بتدريبات الفريق في غضون ثلاثة أسابيع، يتخللها فحص مستمر، وقياسات دورية للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة.

وكان وحيد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ويخضع لتدريبات علاج طبيعي مكثف لتجهيزه للمباريات.‏