نبيه: أتمنى ألا يفرط الترجي في نقاط مباراتين متتاليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، إنه يتمنى فوز الترجي على مولودية الجزائر في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حتى يفسح الطريق أمام الفارس الأبيض للتأهل إلى ربع النهائي.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجولة السادسة على توينجيت السنغالي، ليتأهل إلى ربع النهائي بشرط تعثر المولودية أمام الترجي التونسي.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون تايم" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قال نبيه: "أبارك لجماهير النادي، أدينا مباراة على أعلى مستوى، وحققنا نتيجة نتمنى أن تساعدنا فيما بعد".

وأضاف: "سنبذل ما في وسعنا، نعم التأهل ليس في أيدينا فقط، لكن (هانعمل اللي علينا) ونتمنى أن تخدمنا الأمور في النهاية".

وتابع: "كان لدى اللاعبين إصرار وعزيمة، ركزنا على الجوانب الفنية والمعنوية، كان باستطاعتنا تسجيل أهدافا أكثر لكن الحمد لله على الثلاث النقاط الهامة".

وأتم: "مباراة الترجي والمولودية صعبة، وأتمنى ألا يفرط الترجي في مباراتين متتاليتين".

جدير بالذكر أن الترجي متصدر جدول المجموعة الرابعة خسر أمام توينجيت السنغالي في مباراة الجولة الخامسة بنتيجة 2-1.