موعد والقناة الناقلة لمباراة الرجاء وبيراميدز في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستهدف نادي بيراميدز مواصلة انتصاراته في كأس الكونفدرالية الأفريقية حين يواجه فريق الرجاء المغربي مساء اليوم الأحد في المسابقة التي اقتنص وصافتها في الموسم الماضي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس بكازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 3" بتعليق نوفل باشي.

وشهدت قائمة بيراميدز ظهور الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي قبل موقعة الدار البيضاء حيث كان يعاني الثنائي من الإصابة مما أدى لغيابهما عن المنتخب المصري في التصفيات الأخيرة لكأس أمم أفريقيا.

ويعتلي بيراميدز صدارة المجموعة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد ست نقاط متساويًا مع الرجاء، بعد الفوز على نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة ونامونجو التنزاني بهدفين دون مقابل.