نيمار يوقف خطة التجديد مع باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قرر وقف مفاوضات تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرة إلى "احتمال قوي" لعودته إلى برشلونة الإسباني خلال الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن نيمار لن يجدد عقده مع اللنادي الباريسي بعد مؤشرات جديدة ترجح بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، مع عودة رئيس النادي خوان لابورتا.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف عام 2017 إلى نادي باريس سان جيرمان في صفقة قدرت بـ 222 مليون يورو، لتعد أكبر وأكثر صفقة مثيرة للجدل في تاريخ كرة القدم.

ونقلت "ماركا" عن صحيفة "أرا" الكتالونية، أن نيمار (29 عاما) بات متأكداً من أن ميسي (33 عاما) لن يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم، وأن النجم البرازيلي أبلغ وصيف الدوري الإسباني برغبته في العودة.

ويتفق هذا السيناريو مع ما قاله في وقت سابق أندري كوري، كشاف اللاعبين السابق لنادي برشلونة.

وقال كوري في تصريحات صحفية: "نيمار سيلعب مع ميسي مجدداً. ليس في باريس سان جرمان لكن في برشلونة".

وأشارت "ماركا" إلى أن النجم البرازيلي مستعد لـ"تقديم تضحيات مادية" في حال عودته إلى برشلونة، الذي يعاني أزمة مالية طاحنة دفعته إلى تقليص رواتب لاعبيه.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جرمان في صيف 2022، بينما ينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.