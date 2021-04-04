ميدو عن مشادة محمد الشناوي مع محمد هاني: أسعدتني

الشارقة - اميمة ياسر - علق الكابتن أحمد حسام ميدو، على المشادة التي نشبت بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت أمس السبت.

وقال "ميدو"خلال تقديمه برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار رياضة" : مشادة الشناوي ومحمد هاني أفادت الأهلي وجعلته يعود من جديد، أنا كمدير فني لو فريقي خسران 2-0 مع نهاية الشوط الأول، هحب أشوف لاعيبتي خارجة من الملعب تلوم بعض، لأن هذا يدل على إحساسهم بالمسئولية والرغبة في تحسين الوضع.

جدير بالذكر نجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل أمام المريخ السوداني، أمس السبت.