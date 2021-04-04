شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشترط عروضا مغرية لبواليا للموافقة على رحيله في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو النادي الأهلي الاستغناء عن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا في حالة تلقي عرضا مغريا للحصول على خدمات اللاعب ولا يقل عن المبلغ المالي الذي تم دفعه للجونة في يناير الماضي مقابل الحصول على خدمات بواليا، لاسيما أن إدارة الكرة بالأهلي ترفط التفريط فيه بدون الاستفادة منه ماليا.

وكشف مصدر بالأهلي، عن أنه حال عدم التحصل على عرض مالي مغري لشراء خدمات بواليا فإن اللاعب سيستمر في صفوف الفريق الأحمر ولا نية للتفريط في خدماته، مؤكدا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض التفريط في اللاعب على طريقة السنغالي اليو بادجي، والذي رحل على سبيل الإعارة إلى أنقرة جوج التركي بدون مقابل مالي، على أن يتم بيعه بنهاية الموسم الجاري نظير 1.5 مليون دولار وفقا لرغبة النادي التركي.

وشدد المصدر، على أن إدارة الكرة بالأهلي مقتنعة بقدرات والتر بواليا، ولكن ترى أنه يواجه حالة من عدم التوفيق مع الفريق الأحمر وإذا ما صادفه التوفيق سيكون إضافة لهجوم الأهلي، مشيرا إلى أن رحيل اللاعب مرهون بقدوم عروض مغرية من أحد الأندية الخارجية لشراء عقده من الأهلي.