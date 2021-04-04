شكرا لقرائتكم خبر عن البروفة الأخيرة تحسم مصير سيسيه من المشاركة أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقف الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حس المدير الفني، على الحالة الفنية والبدنية للاعب الإيفواري رزاق سيسيه، خلال البروفة الأخيرة للفريق اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري غدا الاثنين.

وعاد سيسيه من كوت ديفوار أمس، السبت، بعد إجازة تجاوزت الأسبوع لتشييع جنازة والدته واثنتين من شقيقاته، ما دعا حسام حسن المدير الفني للتفكير في إراحة اللاعب أمام المقاولون حيث لم يخض سوى مران واحد مع فريق سيد البلد قبل مواجهة المقاولون.

ووصل الإيفواري رزاق سيسيه المعار من صفوف الزمالك إلى النادي السكندري، أمس، قادما من كوت ديفوار، بعد الإجازة التى حصل عليها لتشييع جنازة والدته واثنتان من شقيقاته لقوا مصرعهن في حادث أليم الأسبوع الماضي.

ونعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى عائلة المحترف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى ظل وفاة والدته وشقيقاته، وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى عن سفر اللاعب إلى كوت ديفوار لحضور العزاء على أن يعود للقاهرة اليوم، الجمعة .

وقبل تلقى الصدمة المؤسفة، حرص حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على تحفيز رزاق سيسيه، بعد تراجع منتخب بلاده "كوت ديفوار" عن ضمه، خلال المعسكر الذى انطلق قبل أيام، ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الإيفواري على استبعاد سيسيه، بعدما دخل اللاعب القائمة الأولية للمنتخب، وذلك بعد تقليص القائمة للعدد المسموح به في المنافسات القارية.

ورفع العميد من حالة سيسيه المعنوية، بعد حالة الاحباط التى تعرض لها اللاعب، حيث أكد حسام حسن لـ"سيسيه"، أن مجرد دخوله في حسابات المدير الفني للمنتخب الإيفواري يعد نجاحا وتتويجا لمسيرة اللاعب، خاصة أنه مازال صغير السن ويستطيع مع مزيد من التوهج أن يفرض نفسه على الجميع ويكون أحد ركائز منتخب كوت ديفوار في السنوات المقبلة.

ويستعد حسام حسن لمواجهة المقاولون العرب بالدوري في الخامس من أبريل المقبل ضمن الجولة السابعة عشر للدوري، والتي يسعى من خلال الفريق لتعزيز موقعه بالمربع الذهبي مع كبار المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.