شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينسق مع المحامي الإيطالي لتجهيز ملف قضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو نادي الزمالك مع المحامي الإيطالي سلفاتوري تشيفالي المكلف من جانب النادي بمتابعة قضية محمود عبد المنعم كهربا حيث يتابع مسئولي النادي تطورات القضية قبل الجلسة المقبلة المقرر لها يوم 21 مايو المقبل، وذلك للتنسيق مع المحامي لتجهيز كافة المستندات التى تؤكد قانونية موقف النادي وامتلاكه كافة الأدلة بشرعية العقد الأخير بين النادي واللاعب والتأكيد على وجهة نظر النادي باختراق اللاعب للعقد والرحيل إلى أفيش البرتغالي بمخالفة اللوائح قبل الانضمام للنادي الأهلي.

وطعن الزمالك على حكم "فيفا" الصادر بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، حيث يرغب الزمالك فى تعظيم قيمة الغرامة على اللاعب الذى انتقل لصفوف الأهلى بعد فسخ عقده مع الزمالك ورحيله إلى أفيش البرتغالى دون موافقة القلعة البيضاء لذا تم تقديم طعنا إلى المحكمة الرياضية "كاس" على حكم الفيفا.

وفى 2 أغسطس 2015 انضم كهربا لصفوف الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء والتى انتهت برحيله إلى أفيش البرتغالى دون موافقة النادى الابيض ثم انتقل إلى الأهلى وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011، عقب الرحيل عن ناشئى الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، فى الدورى وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين، خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادى لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك فى 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفى يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى فى الدورى السويسرى ولكن هذه المرة مع نادى جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما وفى 2 أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادى الزمالك حيث شارك مع الأبيض فى 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين فى القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودى فى 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها قبل أن مشواره الحالى مع الأهلى بعد تجربة قصيرة مع أفيش البرتغالى.