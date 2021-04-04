كارتيرون: الترجي أقوى فنيًا من المولودية.. ومواجهة تونجيت لن تكون سهلة

الشارقة - اميمة ياسر - قال باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريق الترجي التونسي يعد أقوى فنيًا من نظيره مولودية الجزائر الجزائري، قبل لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف "كارتيرون" خلال تصريحات عبر فضائية "الزمالك" أن الترجي يعد الأوفر حظًا للفوز على مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة، مما يخدم حظوظ القلعة البيضاء في التأهل, معقبا: ما شاهدته في المباراة هو أن الترجي أقوى بكثير من المولودية.

وتابع: في حالة فوزنا على تيونجيت فمن الطبيعي أن يحقق الترجي الفوز في اللقاء القادم أمام بطل الجزائر مما سيمنحنا التأهل.

واختتم "كارتيرون" حديثه قائلا: مواجهة تيونجيت لن تكون سهلة لنا، لكننا سنلعب للحفاظ على آمال تأهلنا حتى اللحظة الأخيرة.

يذكر أن الزمالك استطاع تحقيق فوزًا هاما على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مساء أمس، السبت.